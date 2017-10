Äänestä ja katso video: Kuutostien työmaatiimi finaaliin Rakentamisen laatuteko -kilpailussa

Kuutostien Luumäen ja Lappeenrannan välisen TaaLa-tienparannushankkeen rakentajan, Skanskan, työmaatiimi on mukana valtakunnallisen Rakentamisen laatuteko -kilpailun finaalissa. Kilpailun avulla halutaan nostaa esiin henkilöitä ja työporukoita, joille hyvä laatu on kunnia-asia, ja joiden ammattitaidosta myös muiden kannattaa ottaa oppia.

Laatutekokilpailuun osallistuvassa työmaatiimissä ovat mukana työmaapäällikkö Antti Kuokkanen, aluevastaavat Kalle Willman, Juha Vartiainen ja Juuso Häkämies sekä mittaustyönjohtaja Harri Taina ja työmaainsinööri Lotta Kamunen.

Rakentamisen laatuteko -kilpailun voittajan valitsee 16.11. eduskunnan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Eero Heinäluoma. Tarkastusvaliokunta on viime vuosina kiinnittänyt huomiota muun muassa rakentamisen kosteus- ja homeongelmiin sekä peräänkuuluttanut rakentamiselta parempaa laatua.

VT 6 TaaLan tiehankkeessa rakennetiin 29 kilometriä nelikaistaista tietä, josta 12 kilometriä on kokonaan uudella tielinjalla. Eritasoliittymiä hankkeeseen kuului viisi ja siltoja 16. Tietöiden aikana on siirretty maata 1,8 miljoonaa kuutiometriä ja louhittu kalliota 150 000 kuutiometriä. Väyliä on asfaltoitu yhteensä 750 000 neliömetriä eli 75 hehtaaria. Hankkeen kustannusarvio on 76 miljoonaa euroa.

Tänä vuonna myös yleisö voi valita oman suosikkinsa kisan finalistien joukosta. Äänestysaikaa on 12.11. saakka.

Katso tiimin esittelyvideo:

VT6 TaaLa-hankkeen työmaatiimistä tehty video