Kiitä kyläsi kartalle

Kiitos on tärkeä sana, mutta jää usein sanomatta. Siksi luovan välittämisen yhteisö Siskot ja Simot haastaa kaikki suomalaiset osallistumaan Koko Suomi kiittää -tempaukseen ja kiittämään kylänsä kartalle.

Tempauksen tavoitteena on, että jokaisessa Suomen kunnassa paikallisia ikärikkaita ja heidän työpanostaan isänmaan eteen muistettaisiin juhlalla tai tapahtumalla. Kiitostalkoohenki on levinnyt ympäri maan ja kiitoskartalla komeilee jo 111 Suomen hyvinvointia rakentaneelle sukupolvelle järjestettyä tapahtumaa.

— Kiitosjuhlat voivat olla mitä tahansa lettukesteistä lauantaitansseihin ja kaikkea siltä väliltä. Tapahtuman koolla tai sisällöllä ei ole väliä. Vain se merkitsee, että ollaan yhdessä vanhempien sukupolvien kanssa kiitollisuutta osoittaen, toteaa Siskot ja Simot -yhteisön toiminnanjohtaja Eero Väisänen.

— Vanhukset olivat hyvin iloisia ja liikuttuneita saamastaan huomiosta ja erityisesti siitä, että nuorilla oli iso rooli toteutuksessa ja järjestelyissä, kerrotaan juhlien merkityksestä esimerkiksi Mänttä-Vilppulasta, jossa kiitettiin Suomi100 -kahveilla.

Siskot ja Simot -yhteisö ja tempauksen kumppaniverkosto haastaa kiittämään vaikkapa järjestämällä paikallisille vanhuksille kiitoskahvit 5.12. itsenäisyyspäivän #etkot -hengessä tai pistämällä pystyyn itsenäisyyspäivän kisastudion Tuntemattoman sotilaan tai Linnan juhlien merkeissä.

Koko Suomi kiittää -hanke on osa virallista Suomi100 -ohjelmaa ja sen suojelijana toimii rouva Jenni Haukio.