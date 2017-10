Jorma Pennasen Suomi 100 -tempaus: pyöräillen sata kertaa Kivijärven ympäri

Luumäkeläinen Jorma Pennanen järjesti itselleen pienimuotoisen juhlapyöräilyn lähtiessään sadatta kertaa tänä vuonna pyöräilemään Kivijärveä ympäri. Lenkillä on mittaa 51 kilometriä, joten pelkistä sadasta Kivijärvi-kierroksista Pennasen pyörän mittariin on kertynyt 5100 kilometriä. Kokonaiskilometrimäärä on vielä reilusti suurempi.

Pakkasten tullen pyörä joutaa varastoon ja Pennanen alkaa odotella hiihtämiseen riittävää lumimäärää. Hän pitää yllä niin sanottua maakaasulinjan eli Okkolan latua.

Lue lisää Jorma Pennasen intohimoisesta pyöräilyharrastuksesta 26.10. ilmestyneestä Luumäen Lehdestä.