Pääkirjoitus: Liikenneyhteyksien merkitys kasvaa

Yhä useamman paikkakunnan menestyksen ratkaisee nykyään saavutettavuus. Tämä pätee myös Luumäkeen. Kaivattu uusi Kuutostie valmistui, mutta puhetta riittää edelleen.

Toiset kiittelevät nopeaa tietä Lappeenrantaan, toiset taas pelkäävät Jurvalan jäävän syrjään. Kumpaakin mielipidettä on helppo ymmärtää.

Tie helpottaa ainakin työmatkaliikennettä maakunnan keskuskaupungin suuntaan. On Luumäen etu, että täältä pääsee yhä nopeammin sinne, missä monen työpaikka jo onkin. Jos hyvin käy, työmatkaliikenne voi lisääntyä toiseenkin suuntaan.

Monet kiittelevät myös raskaan liikenteen katoamista Jurvalasta. Samalla on silti vähentynyt muukin liikenne, ja ohikulkijoista on taatusti ollut hyötyäkin Jurvalan palveluille. Aiemmin Jurvalassa oli helppo pysähtyä, nyt siitä on helppo ajaa ohi.

Aika näyttää, miten uusi tie vaikuttaa Jurvalaan, mutta kylänraitilla on pelätty jo, että koko taajama näivettyy. Yksi asia ei ole kuitenkaan muuttunut: Jurvalan sijainti on yhä erinomainen. Se on vahvuus, joka täytyy pystyä hyödyntämään.

Liikenneyhteyksien tärkeyden on nähnyt myös Saarentien siltaremonttien yhteydessä. Näkyvää tiedotusta ei voi liiaksi korostaa, jos tie laitetaan kuukaudeksi poikki. Oikea suunta palautteelle eivät ole kuitenkaan työmaalla ahertavat rakentajat, vaan Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY).