Väyrynen lietsoo pikkukuntia vastaiskuun

Pienten kuntien on käytävä vastaiskuun kaupungistumista vastaan, näkee keskustan europarlamentaarikko Paavo Väyrynen.

— Suomea yritetään keskittää väkisin suuriin kaupunkeihin, ja tämä on täysin ideologista, Väyrynen sanoo.

Hänen mielestään yksi osoitus tästä on Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren vetämä 21 suurimman kaupungin yhteisrintama. Se on perustettu ajamaan suurten kaupunkien etuja.

— Silti ryhmässä on mukana maakuntakaupunkeja, jotka vain kärsivät keskittämispyrkimyksistä, Väyrynen huomauttaa.

Konkaripoliitikon mielestä pienempien kuntien pitäisikin puolustaa pontevammin omia etujaan.

— Pienet kunnat ja maakuntakaupungit voisivat perustaa samanlaisen yhteisrintaman. Maakuntakaupungeilla on enemmän yhteisiä intressejä pienten kuntien kuin suurkaupunkien kanssa.

Lue lisää 26.10. Luumäen Lehdestä