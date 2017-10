Kirpputorilta varastettiin kassa

Taavetin Linnalantiellä sijaitsevan kirpputori Ilonan kassa varastettiin keskiviikkona 18. lokakuuta. Yrittäjä Helena Kääpä arvioi, että varkaus tapahtui kello 11.30 ja 14 välisenä aikana.

— Kassa on normaalisti lukkojen takana, mutta olin juuri maksanut asiakkaalle tilityksen ja se jäi tiskin taakse muutamiksi tunneiksi, hän kertoo.

Sen enempää Kääpä kuin kirpputorilla tavaroitaan järjestellyt asiakas eivät havainneet mitään tavallisuudesta poikkeavaa.

Yrittäjälle menetys oli niin suuri, että hän on päättänyt sulkea kirpputorin.

— Kassa sisälsi asiakkaiden tilitysrahat. Näillä näkymin kirpputori jatkaa enää ensi kuun loppuun.

Varkaudesta on tehty rikosilmoitus. Mahdollisista havainnoista voi ilmoittaa Kaakkois-Suomen poliisille.