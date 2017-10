Mustaa jäätä, kuuraa ja luntakin luvassa – joko olet vaihtanut talvirenkaat?

Talvi on antanut viime päivinä merkkejä itsestään. Lämpötila on painunut öisin pakkaselle, lumikuuroja on luvassa ja aamuisin tiet ovat olleet jäässä. Mihin asti odottelet renkaiden vaihdon kanssa? Joko vaihdoit tai vaihdatit renkaat vai odotatko vielä kelien lämpenevän?

Vastaa viikon kysymykseen ja kerro samalla, luotatko mieluummin nastoihin vai onko kitkarengas valintasi.

Oletko jo vaihtanut talvirenkaat? Kyllä.

Ei. Näytä tulokset