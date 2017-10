Viileä kesä kasvatti hyvän ruissadon

Vaikka maatalous on kärsinyt sateisesta syksystä, pelloilta kuuluu hyviäkin uutisia. Ruissato on alustavan arvion mukaan 116 miljoonaa kiloa, mikä on suurin kokonaissato lähes 30 vuoteen.

Hyvän sadon myötä rukiin omavaraisuus tulevan vuoden tarpeisiin onkin taattu, laskee Pro Ruis -yhdistys.

Rukiin satotaso on viime vuosina noussut, sillä yhä suuremmalla viljelyalalla on siirrytty viljelemään ns. hybridilajikkeita, joiden satotaso on selvästi perinteisiä populaatiolajikkeita korkeampi. Hyvään satotasoon vaikuttaa myös hyvin onnistunut talvehtiminen ja hyvät kasvuolosuhteet.