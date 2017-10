Kolumni: Otteita mielensäpahoittajan päiväkirjasta

Kirves jonka terään on hitsattu suoraan kiinni metallivarsi, ei pehmusteita, lyö ikävästi käsille puita pilkkoessa.

Havaitsin tämän taannoin.

Vuokrasimme Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön ylläpitämän leirikeskuksen. Porukkaa oli paljon, ilma kolea. Saunaa lämmitettiin pitkän kaavan mukaan, joten puunkulutuskin oli runsaahkoa.

Vuokrausdiiliin kuuluu huolehtia itse puiden pienimisestä. Puut olivat metrin pituisia tukkikoon pöllejä. Justeerikaan ei parhaassa terässä.

Pitkiin puihin on säätiöllä vissi pointti. Klapeja ei kannata tehdä, edes lukkojen taakse. Ne kun varastetaan.

Sama pätee työkaluihin. Kirves, jonka lyönti säteilee niskahermoihin saakka, sisältää rakenteessaan varkaudenestojärjestelmän: klapinteon Ladasta on yritetty tehdä niin houkuttelematon kuin mahdollista pitkäkyntisiä estääkseen.

Silti edes tämä ei toimi. Virkistysaluesäätiö, joka siis ylläpitää verovaroin retkikohteita joihin kaikilla on vapaa pääsy, kärsii ihmisten suunnattomasta typeryydestä ja välinpitämättömyydestä.

Soitto muutamaa kohdetta huoltavalle yrittäjälle piirsi karun kuvan osasta kävijöitä. Haluan uskoa että kyseessä on pieni, mutta sitä merkittävämpi vähemmistö. Puita varastetaan, härskeimmillään niitä kannetaan suoraan veneeseen ja kaasutetaan pois paikalta. Toissa kesänä Päihäniemestä hävisi kokonainen liiterillinen.

Työkalut lähtevät pitkäkyntisten matkaan. Osalle kävijöitä on käsittämätön asia käyttää roskiksia tai viedä vaihtoehtoisesti jätteet mukanaan pois.

Samaan kastiin luen nämä siivoussankarit, jotka saavat jätevarastonsa latjattua auton kyytiin tarkoituksena niistä eroon pääseminen. Kaikki hyvin tähän asti. Mutta silloin kun auton nokka kääntyy kohti hiekkateitä ja hylättyjä hiekkakuoppia, joihin jätteet dumpataan, alkaa Härmän päässä näkyä punaista.

Eikö ne jätteet voi samalla vaivalla toimittaa asianmukaisiin keräyspisteisiin, useimmiten maksutta? Ilmeisesti ei. Ja taas syyttömät siivoavat vapaamatkustajien jälkiä.

Kaveri havaitsi mailleen ilmestyneen rytöläjän. Nerokas ympäristörikollinen oli ohimennessään jättänyt kasaan osoitetietoja sisältävää postia. Nopea soitto ja kysymys, siivoatko itse vai tuonko pihaasi, puhdisti kummasti tienvarren. Allekirjoittaneen hattu nousi.

Jotain rotia, jos joku itsensä tunnistaa. Kyllä on typerää kusta yhteisiin muroihin.

Kirjoittaja on Luumäen Lehden toimittaja