LuPolla on noin 80 juniorikiekkoilijaa kuudessa joukkueessa, kilpailu nuorten ajankäytöstä on entistä kovempaa

Luumäen jäähallin kaukalossa riittää liikettä. Jääkiekkojuniorit luistelevat vuorollaan kiekon perään.

— Purista, kuuluu valmentaja Veli Koskisen kannustus.

Paikalla on yhdeksän LuPon D-junioria, joukkueen kokonaisvahvuus on 12 pelaajaa. Ikäjakauma kertoo tilanteesta. Joukkueen ikähaarukka on välillä 2004—2006 -syntyneet, mukana on neljä tyttöä.

Joukkue tekee yhteistyötä Savitaipaleen Urheilijoiden kanssa. Savitaipaleelta lainataan kiekkoilijoita peleihin.

Joukkueenjohtajat toteavat, että ensi vuonna yhteistyö tiivistynee. Edessä on väistämättä yhteisjoukkueen kasaaminen savitaipalelaisten kanssa.

— Jos joukkuetta ei saada kasaan, moni lyö hanskat tiskiin, Aapro pelkää.

Se olisi sääli. Tämän kauden pelit ovat mennet hyvin, plakkarissa on monta arvokasta voittoa, sarjataulukossa sijoitus on toinen.

Valtteri Kylmälä, 13, on pelannut jääkiekkoa viisi vuotta.

— Erityisesti fyysisyys viehättää lätkässä. Tavoite olisi kyllä jatkaa pelaamista, D-joukkueen kapteeni toteaa.

Kylmälän kaltaisia harrastajia toivoo lisää myös Lupon jääkiekkojaoston puheenjohtaja Jari Saaresti. Lupon riveissä pelaa noin 80 jääkiekkojunioria.

Itsestään selvää ei harrastajamäärien pysyminen nykyisissä mittaluokissa ole. Talviajan lajien harrastuksissa on Luumäellä kilpailua aiempaa enemmän.

— Futsal ja salibandy nostavat päätään, joka näkyy myös jääkiekkojunioreiden määrässä, Saaresti sanoo.

Suurin kilpailija ajankäytössä löytyy kuitenkin aivan muualta.

— Pleikkari, kännykkä ja tietokonepelit. Olemme miettineet, millä saisimme motivoitua kavereita kotoa koneiden äärestä hallille.