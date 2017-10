Rahapula saa lykkäämään auton huollattamista

Rahahuolet saavat suomalaiset lykkäämään auton huoltoja. Lähes 40 prosenttia autoilijoista tunnustaa, että ei aina huollata autojaan huolto-ohjelman mukaisesti. Lisäksi kolmasosa autoilijoista on jättänyt teettämättä auton huolto-ohjelman edellyttämiä toimenpiteitä.

Aiheesta tutkimuksen teettäneen Teknisen kaupan ja palveluiden yhdistyksen johtaja Heikki Ojanperän mukaan puolet huollot väliin jättäneistä kertoo laiminlyönnin syyksi rahan puutteen. Toiseksi tärkein syy on puute ajasta.

Kolmas selitys oli, että autoilija ei seuraa aktiivisesti kilometrien kertymistä ja auton huoltovälejä.

Autoilijoiden pääosa kuitenkin pitää autonsa kunnosta huolta. Tutkimuksen mukaan lähes puolet autoilijoista uskoo, että huolto-ohjelman laiminlyönti heikentää liikenneturvallisuutta ja laskee myös auton arvoa.

Ilmiö on tuttu myös luumäkeläisillä autokorjaamoilla.

— Jonkun verran tehdään pelkkiä öljynvaihtoja, mutta samalla ei tehdä muita huoltoja, sanoo Autokorjaamo Kattelus Ky:n yrittäjä Tomi Kattelus.

Kokonaisuutena huoltoon tulevien autojen kunto vaihtelee laidasta laitaan. Silmiinpistävä piirre on renkaiden kunto. Katteluksen mukaan osa autoilijoista aja syksyisin todella huonokuntoisilla renkailla talvirenkaiden vaihtoa odottaessaan.

— Sanon kyllä aina, että renkaat olisi syytä uusia.

Yrittäjä Petteri Hämäläinen Luumäen Rengaspalvelusta vahvistaa kollegansa havainnon. Edullisten renkaiden kysyntä on kasvanut vuosien saatossa.

— Enemmän ajavat panostavat kyllä huoltoihin. Ihmiset ovat kyllä aiempaa hintatietoisempia.