Hotelli Salpan alue halutaan kaavoittaa uudelleen

Hotelli Salpan alueelle suunnitellaan kaavamuutosta. Asiaa ajaa kiinteistön omistava Kivijärven rantakiinteistöt Oy.

Lähtökohtana suunnitelmassa on mahdollistaa hotellin ja siihen niveltyvien palveluiden kehittäminen.

— Hotellitoiminta on lähtökohta hankkeelle, sen oheen täytyy saada täydentäviä toimintoja. Asiaa viedään eteenpäin syksyn aikana, sanoo Kivijärven rantakiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Vesa Kourula.

Tavoitteena on myös määrittää tontille rakennusoikeus. Hotelli kuuluu Taavetti—Jurvalan osayleiskaava-alueeseen, jonka ohjaamana rakennusoikeutta ei ole määritetty.