Some ei korvaa ihmiskontaktia

Tuoreessa kyselyssä selvisi, että peräti 90 prosenttia internetiä käyttävistä ikäihmisistä (60–90 vuotta) on käyttänyt jotain sosiaalisen median palvelua. Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista arvioi, että sosiaalinen media vähentää yksinäisyyden tunnetta.

Kyselyn mukaan some laajentaa sosiaalista verkostoa ja auttaa yhteydenpidossa myös silloin, kun liikkuminen pois kotoa on vaikeaa. Kyselyssä kävi myös ilmi, että verkko voi olla jollekin ikäihmiselle ainoa paikka kohdata muita ihmisiä. Ikäihmisten somenkäyttöä selvittivät Eläkeliitto ja Ennaltaehkäisevä päihdetyö EHYT.

On hienoa, että nykypäivän viestintämuodot näyttävät lyöneen läpi vanhemmissakin ikäryhmissä. Tietotekniset valmiudet ovat tärkeä asia eri ikäryhmien tasa-arvon kannalta. Hivenen huolestuttava kyselytulos on kuitenkin se, että some voi olla ainut sosiaalinen kontakti vanhemmillekin ikäryhmille.

Viime vuosina on puhuttu paljon syrjäytyneistä, epäsosiaalisista nuorista miehistä, jotka elävät elämäänsä lähinnä internetissä. Heidän yhtenä ongelmanaan on nähty juuri oikeiden ihmiskontaktien puute. Hyvin voisi siis kuvitella, ettei ikäihmisellekään tuntuisi yhtään sen mielekkäämmältä, jos ainoat kontaktit muihin ihmisiin tulevat tietokoneen ruudun kautta.

Sosiaalinen media on nimenomaan hyvä lisä ihmisten väliseen yhteydenpitoon. Ainoa kanava se ei kuitenkaan saa olla, ei nuorempien eikä vanhempienkaan kohdalla. Tosielämän ihmiskontakteja tarvitsee jokainen.