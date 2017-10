Salpa katsoo kohti kesÃ¤Ã¤

Hotelli Salpa suuntaa talvea kohti, mutta katse on jo ensi kesässä.

— Odotus ensi kesää kohtaan on kova. Varauksia ja kyselyitä on jo tullut. Viime kesä meni melko hyvin, vaikka varsinkin alkutaipaleella oli vaikeuksia. Nyt voi keskittyä tekemiseen kun alkuyskähtelyt ovat takana, sanoo Hotelli Salpaa johtava Jenna Suoknuuti.

Suoknuuti aloitti työssään syyskuussa. Salpaa kesän ajan pyörittänyt Teemu Kaukonen on siirtynyt pääsääntöisesti työskentelemään Helsinkiin, mutta auttaa vielä toistaiseksi käytännön asioissa.

Kesä oli haastava, Suoknuuti toteaa.

— Kaikkeen ei osattu varautua ja se näkyi myös ajoittain toiminnassa. Myöskään sää ei suosinut. Se oli ongelma, varsinkin kun iso terassi on iso myyntivalttimme. Kaikesta huolimatta kesän saldo on tyydyttävä.

