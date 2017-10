Pääkirjoitus: Kuinka tarttua Kuutostien kulkijaan?

Luumäellä reagoidaan Kuutostien uuteen linjaukseen. Uusi tie kaartaa muun muassa Jurvalan taajaman ohi.

Taustalla on asiallinen huoli mitä tapahtuu taajaman vireydelle ja erityisesti yrittäjille, joita tie on tähän asti ruokkinut.

Huolta kannetaan myös Taavetissa. Aihe on sama kuin Jurvalassakin.

Ajaako entistä useampi satunnainen piipahtaja uutta hyvin vetävää baanaa pitkin pysähtymättä ja paikallisia palveluja käyttämättä? Kuinka matkalaiset saadaan jatkossakin pysähtymään ja raottamaan kukkaron nyörejä taajamien kaupoissa?

Ratkaisuja pohditaan kunnan ja maakuntaliiton hankkeessa, jossa kartoitetaan keinoja elinvoiman ylläpitämiseksi.

Päävastuuta tarjotellaan paikallisille. Niin yrittäjille kuin esimerkiksi kyläyhdistyksillekin. Tämä on oikein. Aito elinvoima syntyy sisältä päin ja oikeista tarpeista. Sitä ei voi ulkoistaa sille kuuluisalle määrittelemättömälle jollekin.

Asian tiimoilta järjestetyissä palavereissa heiteltiin ideoita ilmaan. Erityisesti opasteet taajamiin ja niiden palveluihin nähtiin tarpeellisena. Pallo on opasteiden suhteen jo monin paikoin pyörimässä. Toivottavasti kyltit kohoavat teiden varsille mitä pikimmiten.

Ihmetystä herättää aikataulu. Miksi vasta nyt? Tien uusi linjaus ja valmistumisaikataulu on ollut tiedossa vuosikausia. Olisiko tähän asiaan voinut reagoida etupainotteisemmin?