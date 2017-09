Antti Taipaleen Sheila-hahmo televisiossa

Dragtaiteilija Sheila nähdään lokakuussa kahdessa televisio-ohjelmassa. Luumäkeläislähtöisen Antti Taipaleen Sheila-hahmo on mukana tiistaina 3.10. alkaneessa Himavisa-sarjassa Fox-kanavalla. Sarjaa esitetään tiistaisin kello 20. Lisäksi Sheila on mukana kotimaisessa sarjauutuudessa, Nelosen Ylpeästi erilaiset -sarjassa. Jakso, jossa Sheila on mukana, esitetään tiistaina 10.10. kello 22.

Taipale aloittaa Sheilan 10-vuotisjuhlakiertueen 27. lokakuuta ja tuo Live in -kiertueen myös Luumäelle Taavetti-halliin 3.11.