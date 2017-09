Lähimaksun käyttö on yleistynyt nopeasti Luumäelläkin, kertoo atk-yrittäjä Esa Taina. Vain harvassa ovat ne liikkeet, joissa se ei käy. Lähimaksun turvallisuus on kuitenkin herättänyt keskustelua, sillä joissain tapauksissa maksukortin tiedot on voitu kaapata. Esa Tainan mukaan riski on äärimmäisen pieni. Mietityttääkö lähimaksun turvallisuus sinua? Vastaa kyselyymme.

