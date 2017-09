Asbesti on aina lajiteltava erikseen

Rakennusjätteen lajittelu on tärkeää pääosin kahdesta eri syystä. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n viestintäkoordinaattori Tiina Virtasen mukaan lajittelua ohjaa ensikädessä turvallisuus.

– Jos sekalainen rakennusjätekuorma sisältää esimerkiksi pakkaamatonta asbestia, työntekijät altistuvat jatkokäsittelyvaiheessa terveydelle vaaralliselle asbestille, Virtanen sanoo.

Asbestia otetaan vastaan vain Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa. Se on aina lajiteltava erikseen.

– Asbesti on kuljetuksen ajan oltava vähintään peitettynä, pölyävä asbesti ja pienet asbestipalaset on oltava lisäksi tiiviisti pakattuna, Virtanen muistuttaa.

Käyttöpäällikkö Vesa Kelarannan mukaan Hyödyksi-asemille tuodaan ohjeistuksista huolimatta toistuvasti asbestia rakennusjätteen joukossa.

Erikseen on lajiteltava myös sähkölaitteet, kyllästetty puu ja vaaralliset jätteet, kuten lakat, liimat, liuottimet ja hapot. Tässäkin on kyse turvallisuudesta.

Tavallinen puujäte on maksullista, mutta paljon esimerkiksi terassirakentamisessa käytettävää kyllästettyä puuta otetaan vastaan ilmaiseksi.

