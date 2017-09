Kolumni: Kaikki ei ole tätä päivää

Kun asioita halutaan nykyisin muuttaa, sitä perustellaan usein sillä, että vanha käytäntö ”ei ole tätä päivää”. Se on usein ensimmäinen — joskus jopa ainoa — perustelu muutokselle.

Tätä puhetapaa käyttävät paljon esimerkiksi poliitikot. Muutoksella on nykyään myönteisempi kaiku kuin ennen. Julkisessa puheessa vanha leimautuu huonoksi, kun taas uusi on automaattisesti hyvää. Uuteen siirtyminen on hienoa ja dynaamista, vanhassa pitäytyminen taantumuksellista jarruttamista.

Muutos ei ole kuitenkaan sama asia kuin kehitys. Niitä vain sotketaan keskenään ihan tarkoituksella.

Yliopiston suomen kielen lehtorini sanoi aina, että ”kieli muuttuu, muttei välttämättä kehity”. Vaikka taustalla oli intohimoinen kielen puhtauden vaaliminen, ajatuksessa oli perää.

Isoäitini kirjoitti hyvää, sujuvaa suomea, vaikkei ollut pitkään kouluja käynyt. Sitä tekstiä ymmärtää yhä. Sen sijaan etenkin nettikeskusteluissa näkee nykyään sellaista kieltä, jota on paikoitellen vaikea ymmärtää, vaikka suomea se kaiketi on.

Ihmisten käytöksenkään ei voi sanoa kehittyneen netin myötä. Muuttunut se on kyllä.

Entä voisiko vaikkapa taidetta arvottaa uutuuden perusteella? Ei, täysin mahdoton ajatus.

Esimerkiksi populaarimusiikki otti 1960- ja 70-luvuilla valtavia kehitysaskelia, suorastaan loikkia, mutta sen jälkeen kehitys on ollut kauniisti sanottuna maltillista. Joku voisi irvailla, että loikkia on otettu taaksepäin, vaikka välineet musiikin luomiseen ovat nykyään aivan toista kuin takavuosikymmeninä. 1960- ja 70-lukujen nerokkaat muusikot eivät ole kohdanneet vieläkään voittajiaan — korkeintaan kelvollisia haastajia.

Arkkitehtuurissakin ihastelemme useammin vanhoja jugendtaloja kuin nykyajan kolhoja lasi-ja teräslaatikoita, vaikka ensin mainitut eivät ole tätä päivää sitten millään. Jos Museovirastokin olisi pitänyt aina suurimmassa arvossa kaikkea uutta, meillä ei olisi kauniita vanhoja rakennuksia eikä eri rakennustyylien kerrostumia.

Ja vaikka talotekniikka onkin kiistatta kehittynyt, vanhat asuinalueet on yleensä suunniteltu kokonaisuutena paremmin. Niissä on tilaa ihmiselle ja luonnolle, kun taas uusilla asuinalueilla pääsee melkein koskettamaan vastapäisen talon seinää omalta parvekkeelta.

Toki joissain asioissa uusi on yleensä parasta. En vaihtaisi uutta älypuhelinta, tietokonetta tai televisiota mihinkään vanhempaan. Uudella autollakin on mukavampaa ajella kuin vanhalla.

Kunhan muistamme, että kaikki kehitys ei ole yhtä yksinkertaista ja suoraviivaista.