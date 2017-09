Luumäen Poikien jalkapallon edustusjoukkueen kausi huipentuu lauantaina 16.9. pelattavaan viimeiseen sarjaotteluun, jossa vastaan tulee Ristiinan Pallo. Ottelu pelataan Taavetin keskuskentällä kello 16 alkaen. Joukkue on syksyn saapuessa hyvässä vireessä, sillä taustalla on viime perjantain 2-2 -tasapeli sarjakakkosta Lappeenrannan Palloa vastaan. Sarjapaikkansa LuPo on varmistanut jo aiemmin.