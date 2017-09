Jarmo on nenänkäytön ammattilainen joka haistaa homeen

25. Luku on homeiden määrä, minkä belgianpaimenkoira Jarmo haistaa.

Nenän käyttäminen on koiran ammatti. Jarmo on homekoira joka on koulutettu etsimään kiinteistöistä ongelmakohtia.

Jarmon läheisin työtoveri on koiran emäntä Saara Pulkkinen.

Ilmaisutapoja homeelle on monia. Jarmon metodi on istuminen. Se merkkaa löydökset asettumalla istumaan ongelmakohdan eteen.

— Jarmo on ahkera, mutta myös temperamenttia löytyy, Pulkkinen kuvaa työkaveriaan.

Koulutetun koiran nenä on tarkka. Se tunnistaa homeen, mutta ei osaa ilmaista ongelman laajuutta. Siksi koiran merkkaama kohta vaatii yleensä rakenteiden avaamista, jotta vaurion suuruus paljastuu. Kohteet nuuskitaan aina kahdella koiralla, tällä varmistetaan havainnot.

Homekoiran koulutus on pitkälti samanlaista kuin viranomaisten käyttämien hajukoirien koulutus.

— Homekoirien ilmaisuvarmuutta ei ole tutkittu, mutta virkakoirien onnistumisprosentti on noin 80—90.

Koiralta vaaditaan paljon. Sen on osattava työskennellä erilaisissa olosuhteissa, työ vaatii myös sosiaalisuutta. Työn rinnalla koiria harjoitetaan jatkuvasti, työkeikalla olennaista on palkitseminen työsuorituksen jälkeen.

— Teemme maksimissaan kaksi keikkaa päivässä, koirat jaksaisivat enemmän, mutta ohjaaja väsyy nopeammin, Pulkkinen nauraa