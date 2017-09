Vintturimäentie asfaltoitu, kevytväylä valmistumassa — pian kevytväylää pääsee Taavetista Jurvalaan

Pinnaltaan huonokuntoiseksi päässyt Kivimäen ja Rantsilanmäen välinen Vintturimäentie on asfaltoitu. Sen rinnalle on valmistumassa kevyen liikenteen väylä, josta työn alla on enää Luumäen kunnalle kuuluva muutaman sadan metrin mittainen osuus. Kuutostieremontin yhteyteen kuuluva pitempi osuus, Vintturimäentien eteläpuolelle sijoittuvan kevytväylän on TaaLa-hanke jo tehnyt asfaltointeja myöten valmiiksi. Pieniä viimeistelyjä on jäljellä.

Teknisen johtajan Erik Forsténin mukaan jäljellä oleva kevytväylän rakennusosuus kuuluu kaava-alueeseen. Se puolestaan valmistuu Vintturimäentien pohjoispuolelle, ja liittyy Linnalantien Kivimäestä alkavaan kevytväylään. Kivimäen nyppylän päälle tulee suojatie, jossa kevytväylä vaihtaa tien toiselle puolelle.

— Työt siinä kaava-alueen puolella olevalla kevytväylän pätkällä ovat käynnissä. Tarkkaa valmistumisaikaa en osaa sanoa, mutta kyllä se ennen pakkasia valmistuu, Forstén sanoo.

Tämän viimeisen osuuden valmistuttua Taavetista pääsee kevytväyliä pitkin Jurvalaan saakka. Asian vahvistaa Liikenneviraston projektipäällikkö Harri Liikanen.

— Tosin Kankaan hautausmaan kohdalla me vielä parantelemme kevytväylää, mutta väylä on avoin Jurvalaan asti.