Vettä voi käyttää normaalisti nyt myös Sorosenniemessä

Verkostoveden keittokehotus on päättynyt nyt myös Sorosenniemen alueella, ilmoittaa terveystarkastaja Maritta Arokivi Lappeenrannan ympäristötoimesta.

Viimeisimmät vesinäytteet osoittavat verkostoveden täyttävän talousvedelle annetut laatuvaatimukset. Näin ollen Arokivi ilmoittaa, että veden keittokehotus voidaan purkaa myös Sorosenniemen alueelta.

Näytteissä todettiin edelleen yksittäisiä kolimuotoisia bakteereja, mutta näiden esiintyminen ei viittaa enää terveysvaaran mahdollisuuteen. Kahdella peräkkäisellä näytteenottokerralla vedessä ei ole todettu enää enterokokki-bakteereita yhdessäkään näytteessä.

Vettä voi koko Taavetin keskustaajaman alueella kotitalouksissa käyttää normaalisti.

Ympäristötoimen ja Luumäen teknisen toimen yhteisen tiedotteen mukaan Taavetin vesijohtoverkoston huuhtelua kuitenkin jatketaan Sorosenniemessä varmuuden vuoksi, että vesi on varmasti puhdasta.

Teknisen johtajan Erik Forsténin mukaan koko aikana vesiongelmalle ei löytynyt yhtä selkeää syytä. Hän arvioi edelleen kuten viime Luumäen Lehdessä, että vuosikymmenten aikana putkistoon kertynyttä sakkaa on lähtenyt liikkeelle, mahdollisesti kesän putkiremonttien myötä.