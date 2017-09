Kolumni: Sodan kuvat

Kävin Etelä-Karjalan museossa valokuvanäyttelyssä Sodanvärit, jossa oli kuvattu sota-aikana niin taistelijoita kuin myös paikallista karjalaista väestöä. Muistot tuosta ajasta tulivat mieleeni.

Mennessäni töihin 1955 olivat nuo sodan käyneet miehet työtovereitani.

Isä oli suojeluskuntavääpeli ja taisteli talvisodassa Kuhmon rintamalla, jossa työkaverinikin olivat olleet.

Kilpelän kangas on ainut talvisodan kiivaimpien taistelujen näyttämö, joka jäi Suomen puolelle. Tuo kapea kannake muodostikin ainoan käyttökelpoisen väylän neuvostojoukoille, jotka yrittivät murtautua suomalaisten motittamien neuvostojoukkojen avuksi.

Taistelut kestivät viikkoja ja pakkanen paukkui nelissäkymmenissä lisäten tappioita, sillä haavoittuneet ehtivät useinkin paleltua ennenkuin heidät ehdittiin viedä ensiapuun.

Tiemestaripiirin hommissa kuljettiin kunnossapitotöissä tuonkin paikan ohi ja sodanjäljet olivat vielä tuolloin todella pysäyttävät.

Mäntykangas oli silpoutunut täysin ja myös omien juoksuhaudat olivat kokeneet kovia vihollisen tulituksessa. Jatkosodassa tuo sama joukkue taisteli Rukajärvellä.

Tuolloin viisikymmenluvun puolessa välin sota oli näiden jermujen mielissä siirtynyt jo enempi taka-alalle vaan kysyessäni he kyllä sodasta haastelivat. Leikkiäkin väliin joistain tapahtumista laskivat, joten arvelin henkisen kantin kestäneen jotakuinkin hyvin kovat koettelemukset.

Mieleeni jäi heidän kuten isänikin puheista se, etteivät he kokeneet sankareita olleensa vaan tuurilla olivat hengissä selvinneet. Tosin monet heistä olivat olleet sodassa lähes viisi vuotta, joten taito taistella ja selviytyä oli kehittynyt ajan myötä.

Talvisodan riehuessa läheinen Kuhmon kirkonkylä oli tyhjennetty vauhdilla. Me veljekset ja äiti olimme evakossa isäni veljen luona Paltamossa. Toisten nurkissa hyyrääminen

toi samat ongelmat kuin muillakin evakoilla oli.

Isän ja äidin vilkas sota-ajan kirjeenvaihto valotti hyvin niin kotirintaman kuin sotarintaman tuntoja. Isänkin kirjeistä oli silloisen tavan mukaan sensuroitu monia lauseita.

Komppanian päällikkö kaatui kiivaiden taistelujen tuoksinassa ja pääesikunta velvoitti isäni hoitamaan myös päällikön hommat selviten työkaverieni mukaan niistä oikein hyvin.

Vaarallista ja värikästä aikaa elettiin. Evakkoaikana olivat suomalaiset sotilaat asuneet ja sotkeneet meidänkin huushollin.

Äitini muisteli myöhemmin kotiinpaluuta todeten, että olisi luullut venäläisten siellä riehuneen, sillä astioita oli rikottu ja kattilat pohjaanpoltettu ja paljon sotkua tehty.

Pentti Tervonen

Kirjoittaja on Luumäen kesäasukas.