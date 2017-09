Sorosenniemessä pitää vielä keittää verkostovettä

Taavetin verkostoveden keittokehotus jatkuu edelleen Sorosenniemen alueella, ilmoittaa terveystarkastaja Maritta Arokivi terveysvalvonnasta.

Kunta jakaa asiasta tiedotteet Sorosenniemen talouksiin. Veden juoksutusta verkossa jatketaan ja sen tehostamiseksi Sorosenniemeen on tehty uusi venttiili.

Muualla Taavetin keskustaajaman alueella verkostovettä ei ole tarvinnut keittää enää keskiviikon 6.9. jälkeen.

Viimeksi otetuissa Sorosenniemen näytteissä on edelleen todettu olevan yksittäisiä kolimuotoisia ja enterokokki-bakteereja. Ulosteperäistä saastumista osoittavaa Escherichia coli – bakteeria ei ole todettu missään otetuissa näytteissä.

Keittokehotuksen piirissä olevilla kiinteistöillä kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi suositellaan varotoimenpiteenä edelleen keitettävän vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus kyseisellä alueella on voimassa toistaiseksi.

Tänään perjantaina 8.9. otettujen näytteiden tuloksista tiedotetaan maanantaina 11.9.