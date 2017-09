Kaksi ja puolisataa koululaista onki sateessa

Yksitoista kertaa koululaisten kalastustapahtuman järjestänyt Erkki Huopainen on tyytyväinen elokuun viimeisen torstain kalastuspäivään, vaikka vettä satelikin ja pientä murinaa koululaisilta kuuluikin.

Hänen mukaansa päivä on onnistunut, kun nuoret tekevät, siis onkivat itse.

— Tärkeintä on se, että he näkevät, miten ongitaan ja sitten onkivat itse, Kivijärven Kalaveikkojen grand-old-man sanoo.

Sorosenlahdella järjestetyssä koululaisten kalastuspäivässä tärkein kalastusväline oli mato-onki. Matojen sijasta kuitenkin käytettiin paljon toukkia, ja kalaakin tuli.

— Aamupäivällä kalaa nousi aika paljon. Suurin taisi olla neljänneskilon lahna, joka fileoitiin pyytäjälleen kotiinviemisiksi. Iltapäivällä syönti heikkeni selvästi, Huopainen kertoili.

Laiturilla mato-onkiaan uittivat 9A-luokan pojat Henri Hirvikallio ja Teemu Sepponen. Poikien onginta oli vasta alkanut ja ensi kommentti oli, että vielä ei ole kalaa tullut.

— Haukea tässä odotellaan, oli Hirvikallion kommentti ongenvarressa.

Ohut koho pysyi hiljaa paikallaan, vain sadepisarat pommittivat veden pintaa.

— Liian tyyntä, ei tällä kelillä kala syö, hän valisti tietävästi.

— Oho, minulta taisi pudota, Sepponen kommentoi viereltä.

Poikien mukaan onginta oli kivaa — tässä meni kuulemma kotitalouden ja teknisen työn tunti.

Opettaja Virpi Kangaspunta kertoi ongintapäivässä käyvän kaikki yläasteen oppilaat. Hänen mukaansa oppilaiden joukossa on joitakin kalastuskonkareita, sillä jotkut olivat tuoneet aamulla kouluun mukaansa omat virvelit.

Epäselväksi jäi, oliko virveli sen etevämpi pyyntiväline kuin mato-onki.

Suurin osa päivän saaliista tuli kuitenkin aamupäivästä, jolloin ylös nousi pääasiassa särkiä, salakoita ja vähän ahvenia. Lahna oli harvinainen poikkeus kalojen joukossa.

Kalastustapahtumassa ei tarvinnut olla kuivin suin. Kotalahden Martat tarjosivat virvokkeita ja eväitä, olipa joukossa myös savumuikkuja.

— Husulan nuottakunta sai edellisenä päivänä hyvän muikkusaaliin. He lahjoittivat nuorten kalastuspäivään muikut, joita savustettiin, Huopainen kiitteli.