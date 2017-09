Vuoden luonnonmarja on variksenmarja

Tämän vuoden luonnonmarjaksi on valittu variksenmarja. Valinnan teki Arktiset Aromit ry.

Variksenmarja eli kaarnikka on melko runsassatoinen, mutta edelleen melko huonosti tunnettu. Siksi sen käyttö ja erityisesti vienti kasvaa kovin hitaasti suhteessa siihen, mitkä potentiaaliset kasvumahdollisuudet marja tarjoaa luonnontuotealan yrityksille.

Variksenmarja on luonnossa nyt kypsää ja sitä voidaan poimia lumen tuloon saakka. Marja kasvaa kaikkialla Suomessa. Suurikokoisempi pohjanvariksenmarja yleisenä erityisesti pohjoisen luonnossa ja pienikokoisempi etelänvariksenmarja eteläisessä Suomessa.