Verkostoveden keittokehotus jatkuu edelleen osassa Taavettia

Verkostovesi on edelleen keitettävä Taavetin keskustaajamassa alueella, joka rajautuu urheilukentältä länteen ja luoteeseen Sorosenniemeä myöten.

Keittokehotuksen piirissä olevilla kiinteistöillä kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi suositellaan varotoimenpiteenä edelleen keittämään vähintään 5 minuutin ajan. Keittokehotus kyseisellä alueella on voimassa toistaiseksi.

Aikaisemmin keittokehotus on jo purettu Haminantien itäpuoliselta Kivimäen alueelta ja Uron vesiosuuskunnan alueelta, johon kuuluu Rantsilanmäki ja Ansari.

Viime perjantaina otetuissa näytteissä vedestä todettiin kolimuotoisia bakteereja, mutta ei enterokokki-bakteereja.

Ulosteperäistä saastumista osoittavaa Escherichia coli –bakteeria ei ole todettu missään tähän mennessä otetuissa näytteissä eikä ulosteperäistä tai jätevesisaastumista pidetä likaantumisen aiheuttajana.

Keittokehotuksen purkualueesta julkaistaan karttarajaus kunnan internetsivuilla. Kunta jakaa myös tiedotteet kaikille kiinteistöille, joilla vedenkeittokehotus jatkuu sekä kiinteistöille, joilta keittokehotus poistuu.

Vedenjakelu on järjestetty Vallikodilla osoitteessa Patteritie 7.