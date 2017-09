Kotkaniemeen kartoitetaan toimintoja, palveluntuottajiksi kartoitetaan paikallisia yrittäjiä

Kahvilassa kupin kilinä tassia vasten, renkituvassa paikallisten käsityöläisten myymälä.

Mäntymetsässä luonnosta kumpuavia hyvinvointipalveluja, pihalla turisteja tutustumassa alkuperäisen pohjalta uudistettuun Ellen Svinhufvudin puutarhaan.

Tämä on visio Kotkaniemen tulevaisuudesta. Käynnissä on kuumeinen suunnittelu ja koordinointi siitä, mitä palveluja Kotkaniemeen saadaan.

— Ensi toukokuussa alkaa varsinainen toiminta ja päätähtäimemme on kesässä, sanoo projektipäällikkö Heini Kähkönen Kotkaniemi-säätiöstä.

Tavoitteena on luoda alueelle toimintaa museon oheen, esimerkiksi tapahtumia, kokouksia ja juhlia.

Katse kohdistuu yrittäjiin. Käynnisteillä on yritysryhmähanke, jonka pohjalta kootaan paikallisia yrittäjiä tuottamaan palveluja Kotkaniemen ympärille.

— Tavoite on, että yhteen numeroon soittamalla asiakkaille saadaan luotua kattava palvelupaketti, joka sisältää paitsi museon, myös kahvilan, ruokailut ja majoitukset lähialueelta, sekä muita Kotkaniemeen niveltyviä palveluja, Luumäen yritysasiamies Vesa Punkka kertoo.