Veden keittokehotus jatkuu yhä Taavetissa

Taavetin keskustaajaman alueella verkostoveden keittokehotus jatkuu. Tiistaina 29.8 ja keskiviikkona 30.8. otetuissa näytteissä todettiin edelleen enterokokki-bakteereita ja kolimuotoisia bakteereja, mutta ulosteperäistä e-kolibakteeria ei kuitenkaan ole todettu missään tähän mennessä otetuissa näytteissä. Ulosteperäistä tai jätevesisaastumista ei pidetä todennäköisenä aiheuttajana.

Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi Taavetin keskustaajaman alueella. Tuoreimpien tulosten mukaan nyt voidaan sulkea pois keittokehotusalueelta Uron vesiosuuskunnan alue, johon kuuluu Rantsilanmäki ja Ansari.

Niihin kiinteistöihin, joita keittokehotus koskee, on parhaillaan käynnissä erillisen tiedotteen jakaminen. Veden laatu täyttää vaatimukset jakeluverkon muilla alueilla.

Puhtaan veden jakelu on järjestetty Mäntykodin pihalla osoitteessa Patteritie 7.

Näytteenottoa on jatkettu ja Luumäen kunnan vesilaitos on selvittänyt syytä verkostoveden likaantumiseen.