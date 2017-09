EU:n kilpailuviranomainen hyväksyi J.M. Huberin kaupat

J.M. Huber Corporationin ja saksalaisen Evonik Industries AG:n tekemä kauppasopimus, jolla Evonik ostaa Taavetin ja Haminan silikaattiyksiköt, on saanut EU:n kilpailuviranomaisen hyväksynnän ja kauppa toteutunut tänään perjantaina.

Taavetin silikaattiyksikön tehtaanjohtaja Sami Huusarin mukaan kaupat eivät aiheuta mitään muutoksia Taavetissa.

— Työt jatkuvat aivan ennallaan. Kaupan myötä nykyiset työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä, Huusari kertoo.

Kansainvälisten yhtiöiden tekemästä kauppasopimuksesta uutisoitiin joulun alla, 22. joulukuuta 2016.

Sen jälkeen Evonik on hakenut kilpailuviranomaisten hyväksynnän kauppasopimukselle, joka toteutui tänään. Kauppasopimuksen hinnaksi on kerrottu 630 miljoonaa dollaria eli hieman yli 600 miljoonaa euroa.

Tänä aikana uuden omistajan Evonikin johto on käynyt kaksi kertaa Luumäellä tutustumassa Taavetin silikaattiyksikköön ja henkilökuntaa on informoitu kaupanteosta.

Uusi omistaja pitää ensi tiistaina henkilökunnalle tervetulotilaisuuden.

Taavetin tehtaalla on työntekijöitä tällä hetkellä 24 ja Haminan tehtaalla noin sata.