Ulkoilusta apua näkökykyyn etenkin lapsilla

Katukuva kertoo, että lapsilla on nykyään aiempaa enemmän silmälaseja. Kyse on likitaitteisuuden eli myopisoitumisen lisääntymisestä ja sitä kautta miinuskorjauksen tarpeesta, kertoo optikko Matti Tyynilä.

Syiden selvittäminen myopisoitumiseen on Tyynilän mukaan varsin haasteellista, mutta vahva epäilys on lasten lisääntyneen lähinäön käyttö yhdistettynä ulkoilun vähenemiseen. Lähinäköä tarvitaan esimerkiksi lukiessa ja mobiililaitteita käytettäessä. Kirjan lukeminen on kuitenkin tutkimusten valossa hellempi lapsen kehittyvälle näkökyvylle kuin mobiililaite.

Perinnöllisillä tekijöillä on tietenkin oma osuutensa myopisoitumiseen, mutta sitä voi myös hillitä. Tyynilän ohje on, että laita lapsi pihalle ja teet palveluksen hänelle. Hänen mukaansa tuorempien amerikkalaistutkimusten mukaan ulkona oleminen muutamakin tunti ilman mobiililaitteita auttaa terävän näkökyvyn ylläpitämisessä ja myopisoitumisen ehkäisyssä.