Vedenkeittokehotus Taavetissa jatkuu yhä

Taavetin keskustaajaman alueella verkostoveden keittokehotus jatkuu yhä. Asiasta tulee tiedote vielä tänään niihin koteihin, joissa vedenkeittokehotus on voimassa.

Terveysvalvonnan johtaja Päivi Roineelta juuri saadun tiedon mukaan maanantaina 28.8. otetuissa näytteissä todettiin edelleen enterokokki-bakteereita ja kolimuotoisia bakteereja. Ulosteperäistä saastumista osoittavaa Escherichia coli – bakteeria ei kuitenkaan ole todettu missään tähän mennessä otetuissa näytteissä. Ulosteperäistä tai jätevesisaastumista ei pidetä todennäköisenä aiheuttajana.

Lisää vesinäytteitä on otettu eilen tiistaina ja tänään keskiviikkona. Niiden tuloksia saadaan perjantaina. Taavetin keskustaajaman alueella kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi suositellaan varotoimenpiteenä keitettävän vähintään 5 minuutin ajan. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Keittokehotus ei koske Haminantien itäpuolista Kivimäen aluetta, jonne vesi tulee vedenottamolta suoraan.

Puhtaan veden jakelu on järjestetty Mäntykodin pihalla.