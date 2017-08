Verkostoveden keittokehotus jatkuu Taavetissa

Verkostoveden keittokehotus jatkuu Taavetin keskustaajan alueella.

Perjantaina otetuissa näytteissä todettiin edelleen yksittäisiä enterokokki-bakteereita ja kolimuotoisia bakteereja. Ulosteperäistä saastumista osoitta-vaa Escherichia coli – bakteeria ei kuitenkaan edelleenkään ole todettu näytteissä, ilmoittaa terveysvalvonnan johtaja Päivi Roine Lappeenrannan seudun ympäristötoimesta.

Ohjeen mukaan Taavetin alueella kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä vähintään viiden minuutin ajan. Keittokehotus on voimassa toistaiseksi Taavetin keskustaajaman alueella.

Haminantien itäpuolisella Kivimäen alueella, jonne vesi tulee vedenottamolta suoraan, ei tarvitse enää vettä keittää.

Vesijohtovettä voi käyttää peseytymiseen, saunavetenä ja vastaaviin tarkoituksiin normaalisti. Ainoastaan juomavetenä ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä. Esimerkiksi kahvinkeittimeen on syytä käyttää keitettyä vettä. Vedenkeittimessä kiehauttaminen ei riitä, vedenkeitintä käytettäessä vesi on kiehautettava siinä kahteen kertaan niin, että vesi ehtii jäähtyä välillä. Myös sellaisenaan syötävien kasvisten, esim. salaatin, pesuun käytettävä vesi on oltava keitettyä. Astioiden pesuun vettä voi käyttää, kun huolehditaan siitä, että astiat kuivuvat huolellisesti ennen käyttöä.

Puhtaan veden jakelu on järjestetty Vallikodilla, Patteritie 7:ssä. Vesilaitoksen vastaavan Juha Inkilän mukaan jakeluun tulee vesi Jurvalasta tuhannen litran säiliöillä.

Perjantaina otetuissa verkostovesinäytteissä todettiin kolmessa näytteessä kolimuotoisia bakteereja 1-10 kpl/100 ml ja kahdessa näytteessä enterokokki-bakteereja 1 kpl/100 ml. Ulostesaastutusta osoittavia Escherichia coli –bakteereita ei todettu. Näytteitä otettiin verkoston eri osista yhteensä 11 kpl. Likaantumisen syytä ei tiedetä.

Veden juoksutusta verkossa jatketaan edelleen. Tänään maanantaina on otettu lisää näytteitä. Näytteiden tulokset valmistuvat keskiviikkona.

Tutkimusten tuloksista tiedotetaan seuraavan kerran keskiviikkona 30.8.