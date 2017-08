Taavetin Kangastien muuntopiirissä korjauskatkos tiistaina

Taavetin sähkönjakelussa on huomenna tiistaina aamupäivällä kello 8-11.30 välisenä aikana katkos Kangastien muuntopiirissä.

Käyttöpäällikkö Harri Nummenpään mukaan sähkönjakelu keskeytetään verkostotöiden vuoksi. Kyseessä on UTU-merkkisen puistomuuntamon erottimen korjaus, jonka tulee tekemään valmistajan edustaja.

– Ei tämä kovin yleinen korjaus ole, näitä on tehty muutama kymmen koko Kymenlaakson Sähkön jakelualueella, Nummenpää kertoo.

Korjausoperaation aikana sähköt ovat poikki mainittuna aikana Kangastien, Honkakujan, Käpykujan, Mäntykujan, Leppäkujan, Koivukujan ja osittain Kuusikujan kiinteistöillä. Kiinteistöjen omistajille on tiedotettu asiasta kirjein.