Puhdasta lähdevettä saa Lomakeskuksesta

Perjantaina Taavetissa ilmenneeseen juomavesiongelmaan on löytynyt ratkaisu.

Yrittäjä Markku Rusanen ilmoittaa, että taavettilaiset voivat tulla hakemaan puhdasta lähdevettä Taavetin Lomakeskuksesta.

– Tämä on humanitäärinen ratkaisu. Lomakeskuksesta saa tulla hakemaan puhdasta vettä, vesipiste löytyy Lomakeskuksen infopisteen seinustalta, Rusanen sanoo.

Vesiongelman ilmennyttyä Rusanen soitti kunnanjohtaja Anne Ukkoselle ja tarjosi ratkaisua puhtaan veden saamiseen ilman keittämisen työläyttä. Anne Ukkonen kiittää ratkaisusta ja yhteistyöstä.

Ukkosen mukaan yrittäjä Sampo Munne tarjoutui oikopäätä LC Luumäki/Ukko-Pekan kanssa kuljettamaan puhdasta vettä Vallikotiin ja Patteritie 10:een vanhuksille, asialla ovat mukana myös LC Luumäki/Ellen naisleijonat. Ukkonen lisää, että K-kauppias Hermanni Natunen on järjestänyt myös lisää vesimyyntiä.

Perjantaina vesiongelman tultua julki, lähdevesi loppui alle puolessa tunnissa molemmista Taavetin kaupoista. Lauantaina aamupäivällä Natunen kertoi onnistuneensa tilaamaan viisi lavallista lähdevettä myyntiin.