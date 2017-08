Kuntostartti keskiviikkona Taavetti-hallissa

Ensi keskiviikkona Taavetti-hallilla järjestettävässä Kuntostartti-tapahtumassa voi tutustua luumäkeläisiin hyvinvointialan palveluntuottajiin ja samalla tehdä jotain mukavaa oman kuntonsa hyväksi.

Päivän ohjelmassa on jumppaa non-stoppina aikuisille kello 16-18, minkä jälkeen on lasten vuoro. Perheen pienimmille on ohjattua tanssia kello 16.30-19.

Tapahtuman aikana Taavetti-hallin piha-alueella voi osallistua UKK-kävelytestiin tai kokeilla Luumäen Rastin järjestämää toiminnasta rataa.

Tapahtuma alkaa kello 14 ja sen järjestää Luumäen kunta yhdessä toimijoiden kanssa.

Keskiviikon Kuntostartissa on mukana myös Eläkeliiton Luumäen yhdistyksen kuntosaliohjaaja Eero Antikainen. Lue torstain 24.8. Luumäen Lehdestä Antikaisen liikuntaharrastuksesta.