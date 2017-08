Työllisyystilanne Luumäellä on kohentunut hieman entisestään heinäkuussa, kun työttömyysprosentti laski kesäkuusta 9,6 prosenttiin. Työttömien työnhakijoiden määrä on pienentynyt kesäkuun 205:stä heinäkuun 202:een.

Työttömistä työnhakijoista miehiä on 118 ja naisia 84. Alle 20-vuotiaita on viisi, alle 25-vuotiaita 27 ja yli 50-vuotiaita 97. Pitkäaikaistyöttömien lukumäärä on 61.