Taavetin verkostovedestä löytyi bakteereita, kaikki elintarvikevesi on keitettävä

Taavetin verkostovesi on keitettävä. Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi, tämän hetken arvion mukaan keittokehotus on voimassa ainakin maanantaihin asti.

Taavetin keskustaajaman alueella kaikki juomavesi ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä vähintään viiden minuutin ajan.

Taavetin verkostovedestä otetuista vesinäytteistä on löytynyt yksittäisiä bakteereita. Vesi ei täytä enää juotavaksi tarkoitetun veden laatuvaatimuksia ja -suosituksia.

Ulosteperäistä saastumista osoittavaa Escherichia coli –bakteeria ei kuitenkaan näytteissä todettu.

Vettä voi käyttää peseytymiseen, saunavetenä ja vastaaviin tarkoituksiin normaalisti. Ainoastaan juomavetenä ja ruuanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä. Esimerkiksi kahvinkeittimeen on syytä käyttää keitettyä vettä.

Kiinteistöihin, joita keittokehotus koskee, jaetaan perjantain aikana erikseen tiedote. Veden laatu täyttää vaatimukset jakeluverkon muilla alueilla.

Tilanteen syytä selvitellään ja tilanteen kartoittamiseksi tänään on otettu lisää näytteitä.

Tutkimusten tuloksista tiedotetaan seuraavan kerran maanantaina 28.elokuuta kello 12 tulosten valmistuttua.