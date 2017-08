Marjapensaassa mietittyä

Istuin viikonloppuna marjapensaassa poimimassa kypsyneitä viinimarjoja. Pikkuisen kirpeänmakuisia mutta hyviä. Joukossa oli tosin myös kypsymättömiä ja ylikypsiäkin marjoja. Poimiminen oli sopivan mekaanista touhua, joten siinä saattoi mietiskellä myös maailmanmenoa.

Juuri oli tapahtunut Turussa tämä surullisen järkyttävä puukkoisku, jota tutkitaan

Suomen ensimmäisenä terrori-iskuna.

Se tuntui uskomattomalta, vaikka tuoreet Euroopan terroriteot ovatkin saaneet viranomaispessimistit ennustamaan terroritekoja Suomessa.

Maamme ei ole mikään lintukoto, ei ulkoisesti eikä sisäisesti. Järkyttäviä väkivallantekoja ovat tehneet niin ulkomailta tulleet kuin kotoperäiset järkensä menettäneet henkilöt. Mutta nyt puhutaan terrori-iskusta. Se on uutta.

Mielestäni väkivallan tekijää voidaan sanoa järkensä menettäneeksi, tai se on ainakin sumentunut. Joissakin tapauksissa voidaan sanoa tekijää kypsymättömäksi, joka ei ole oppinut hallitsemaan vihantunteitaan tai kestämään pettymyksiä.

Toisissa tapauksissa tekijät ovat menettäneet elämänhallintansa, elämä on kapeutunut näköalattomaksi, mieli on sairas, ja yksikin vastoinkäyminen on laukaissut järjettömiä tekoja. Ja suomalaisuuteen on kuulunut surullisella tavalla alkoholin vaikutuksen alaisena tehtyjä väkivallantekoja. Kaikista löytyy esimerkkejä, mutta en halua niitä listailla.

Täysin harkitut, vakaat murhateot ovat tuiki harvinaisia maassamme. Ehkä Bobrikovin murhaa voi sanoa sellaiseksi, yhteiskunnan parhaaksi tarkoitetuksi harkituksi teoksi – hyväksyttävyydestä nousee silti keskustelua.

Uskonnon varjolla on tehty paljon pahaa, niin murhia kuin muitakin väkivallantekoja. Historia pyrkii kertomaan niistä kiihkottomasti, kuten oikein onkin. Tämän päivän maailmassa uskonnon varjolla tehdyt väkivallanteot, jos mitkä, ovat nimenomaan terroritekoja.

Vielä ei tiedetä Turun puukkoiskun motiiveja, mutta suomalaisessa yhteiskunnassa on vaikea uskoa uskonnollista syytä juuri millekään murhalle.

Mielestäni mikään ei ole niin väärin kuin uskonnollisin syin tehty murha tai muu väkivallanteko. Vain kieroutunut mieli ja vallanhalu voivat selittää sellaista.

Päin vastoin, uskonnon kuuluisi tuoda rauhaa ja keskinäistä ymmärrystä ihmisten keskelle. Riippumatta kansallisuudesta, ihon väristä tai poliittisista mielipiteistä.