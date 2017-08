Taavetin liittymiä päällystetään ensi viikolla öisin

Ensi viikolla tehdään Taavetin molemmissa eritasoliittymissä sekä niiden välisellä Kuutostiellä päällystystöitä alkuillan ja seuraavan aamun välisinä aikoina pitkin viikkoa.

Päällystyöt tehdään Taavetin läntisen eritasoliittymän ja itäisen eritasoliittymän välisellä Kuutostiellä siten, että työn aikana liikenne ohjataan kulkemaan yhtä kaistaa pitkin. Työn aikana liikennettä ohjataan liikennevaloilla.

— Se johtuu siitä, että Taavetin kohdalla Kuutostie on 1+1-kaistainen ja liikenteen turvallisen sujumisen vuoksi sitä ohjataan liikennevaloin, projektipäällikkö Harri Liikanen kertoo.

Taavetin läntisen ja itäisen liittymien välinen päällystystyö Kuutostiellä tehdään maanantain 28.8. ja tiistain 29.8. sekä tiistain 29.8. ja keskiviikon 30.8. välisinä öinä kello 18–6 välisinä aikoina.

Päällystykset aiheuttavat myös ramppien sulkemisia Taavetin itäisessä eritasoliittymässä. Ramppeja suljetaan porrastetusti töiden etenemisen mukaisesti kello 18 ja seuraavan aamun kello 6:n välisenä aikana keskiviikon 30.8. ja torstain 31.8. sekä torstain 31.8. ja perjantain 1.9. välisinä öinä. Myös näissä on liikennevalo-ohjaus.

— Läntiseen liittymään tulee myös liikenteenjakaja, jota meillä sanotaan lohenpyrstöksi. Sen kohdalla on tällä hetkellä sorapohjainen monttu. Risteysaluetyöt kuitenkin jatkuvat syyskuun loppuun saakka, Liikanen huomauttaa.

Taavetin itäisen eritasoliittymän eli Haminantien rampit suljetaan päällystystöiden ajaksi kahtena loppuviikon yönä. Näiden sulkujen aikana liikenne ohjataan väliaikaisesti Taavetin läntisen liittymän ja keskustan kautta Kouvolan suunnasta sekä Rantsilanmäen liittymän ja Vintturimäen kautta Lappeenrannan suunnasta.