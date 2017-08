Poliisilla tehovalvontaa tänään ja huomenna

Poliisilla on käynnistynyt tänä aamuna kello 6 vuorokauden mittainen tehovalvontamaraton. Valvonta kohdistuu nimenomaan ajonopeuksiin, ja siihen osallistuu liikenteen seassa liikkuvien poliisipartioiden lisäksi kaikki käytössä olevat automaattivalvontakamerat.

Valvontaa kohdistuu erityisesti sinne, missä on sattunut onnettomuuksia ja ylinopeutta ajetaan runsaasti. Etelä-Karjalassa merkittävin alue on Kuutostie ja sen rakenteilla oleva osuus, missä esiintyy ylinopeutta varsin paljon.