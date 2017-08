Tänne jää pala sydäntäni

Ei tässä nyt ihan näin pitänyt käydä. Tulin olemaan, en käymään. Mutta elämä ei aina mene niin kuin suunnittelemme.

Eteen tuli tilaisuus, josta olin joskus haaveillut. Elämä myös antoi kovan opetuksen viime joulukuussa, kun menetin ystäviäni Imatran surmayössä. Opin, että on elettävä rohkeasti tässä ja nyt. On uskallettava tarttua tilaisuuksiin.

Mainittakoon vielä, että mikään voima ei työntänyt minua pois. Työnantajayhtiö, pomo ja työkaverit ovat parasta A-luokkaa. Paikallislehden tekeminen on minulle rakasta. Uskon paikallislehtiin eniten mediakentällä.

Luumäki on upea kunta, ja olen tavannut täällä aivan ihania persoonia. Minua on pidetty hyvin.

Olen haikea siitä, mitä jätän taakseni.

Imatralla sloganina on viljelty Ihastunut Imatraan -sanontaa. Minä voin todeta, että olen aidosti lääpälläni Luumäkeen. Tämä on maakunnan gallialainen kylä, jossa vieras otetaan vastaan, mutta omanarvontunto on tervettä ja perusteltua. Toivon niin hartaasti, että tämä erityispiirre säilyy pitäjässä.

Toivon myös, että Luumäellä osataan arvostaa ja tuotteistaa sitä mitä täällä on. Itsenäisyydentiestä tulee toivottavasti aito asia, ei vain unelma paperilla. Siihen on kaikki mahdollisuudet, jos idean äärelle ei uuvahdeta.

Vierailin kesällä Pulsan asemalla. Paikka pullisteli kesäisenä arkiaamuna väkeä. Paikka, joka sijaitsee keskellä ei mitään. Luumäen Kotkaniemellä olisi rahkeita tällä mittarilla paljon enempään.

Svinhufvudin huvila on ihastuttavalla paikalla. Kunnostettuna se voisi houkutella piipahtamaan kahville, oli historiasta kiinnostunut tai ei. Sen ohessa Salpalinja on ainutlaatuinen nähtävyys, joka kaipaisi kehittämistä ja paikkojen kunnostamista.

Yhdessä näistä kahdesta saisi upean matkailukohteen. Ja kun päälle markkinoidaan Taavetin linnoitusta, on tuote olemassa.

Teen tänään torstaina viimeisen työpäiväni, päätoimittajuuteni päättyy virallisesti ensi sunnuntaina. Seuraajani Antti Pulkkinen, Luumäen kasvatti, tulee varmasti omalla tavallaan kehittämään tätä lehteä.

Olen iloinen, että Luumäellä oma lehti on yhä arvossaan.

Kiitän teitä kaikkia tuestanne. Tänne jää pala sydäntäni. Ehkä joskus tapaamme esimerkiksi Kotkaniemessä.

Koska olen vannoutunut suomirokin ystävä, päässäni soi tänään korvamatona Eppu Normaalin biisi: ”Älä huoli siitä, sillä meillä oli retkemme. Vain muista, että meillä oli hetkemme.”

Kirjoittaja on Luumäen Lehden päätoimittaja, joka siirtyy 21.8. Imatran viestintäjohtajaksi.