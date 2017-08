Urolla aloittaa syyskuun alussa uusi eläinhoitola

Villa Odessa valmistautuu vastaanottamaan ensimmäisiä yövieraitaan syyskuun alussa.

Eläintenhoitoalalle vankasti kouluttautunut Hanna Pursiainen on kunnostanut yhdessä miehensä Tero Laappaan kanssa pihapiirin navetasta hoitolatilat, joihin on varattu paikat kahdeksalle koiralle ja kahdelle kissalle. Saman perheen lemmikkejä yhdelle paikalle mahtuu useampiakin. Lisäksi hoitolassa on ulkoilutarhat ja yksi iso, aidattu juoksutarha.

Uuden eläinhoitolan avajaisia vietetään 2. syyskuuta.

Lue lisää uudesta eläinhoitolasta 18. elokuuta ilmestyneestä Luumäen Lehdestä.