Antti Pulkkisesta Luumäen Lehden päätoimittaja

Luumäen Lehden vastaavaksi päätoimittajaksi on valittu Antti Pulkkinen. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri. Pääaineenaan hän on opiskelllut mediatutkimusta.

40-vuotias Pulkkinen toimii tällä hetkellä Suomen Pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) viestintäsuunnittelijana. Toimituksellisissa tehtävissä Pulkkinen on ollut aiemmin Länsi-Savossa, Kouvolan Sanomissa, Iltalehdessä, Turun Sanomissa ja Luumäen Lehdessä.

Pulkkinen on kotoisin Luumäeltä.

ESV-paikallismediat Oy:n toimitusjohtaja Kaija Huuhtanen kehuu Pulkkisen monipuolista osaamista.

— Saimme päätoimittajan, jolla on laaja kokemus printtimediasta ja verkosta.

Pulkkinen toimii Luumäen Lehden ohella myös Joutseno-lehden päätoimittajana. Yhteispäätoimittajan tehtävä vapautuu, koska nykyinen päätoimittaja Liisa Hupli-Oinonen siirtyy 21.8. Imatran kaupungin viestintäjohtajaksi.

Pulkkinen aloittaa työt yhteispäätoimittajana 4. syyskuuta. Siihen asti vt. päätoimittajana toimii niin Luumäen Lehdessä kuin Joutseno-lehdessä Olli-Pekka Härmä.