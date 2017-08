Jurvalan ohikulkutielle pääsee huomenna kello kymmenen

Uusi 2+2-kaistanen Jurvalan ohikulkutie avataan liikenteelle huomenna torstaiaamuna noin kello kymmenen.

Liikenneviraston projektipäällikkö Harri Liikanen kertoo, että ohikulkutielle päästetään liikenne ensin Taavetin suunnasta ja hiukan myöhemmin Lappeenrannan suunnasta.

— Siinä on vähäsen järjestelyä, ennen kuin Lappeenrannan päästä liikenne päästetään ohikulkutielle, liikenteenohjausmerkkien ynnä muiden siirtelyä, Liikanen toteaa.

Samalla kun ohikulkutie otetaan käyttöön, Jurvalan läntisen ja itäisen liittymien rampit otetaan normaaliin käyttöön yksisuuntaisina. Rampeissa ja risteysalueiden kevyenliikenteen väylissä on vielä Liikasen mukaan viimeisteltävää. Nämä viimeistelytyöt käynnistyvät ensi viikolla.

Uudella kymmenen kilometrin mittaisella ohikulkutiellä tulee voimaan sadan kilometrin tuntinopeusrajoitus, joka jatkuu Sarvilahden kohdalta kaupunkiin asti. Haimilan kohdalta Taavetin läntiseen risteykseen asti Kuutostie on edelleen tietyöaluetta, jossa on alemmat nopeusrajoitukset.