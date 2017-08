Osallisuus ja osallistuminen

Kuntalaisina olemme osallisena yhteisössä, johon samaistumme ja joka huolehtii monista palveluistamme. Osallisuutemme antaa meille puheoikeuden ja vaikuttamismahdollisuuden.

Virallisesti saamme ilmaista kantamme vaaleissa. Muitakin vaikuttamismahdollisuuksia on olemassa, ja paljon suorempia. Kännykällä ei tarvitse edes soittaa virkamiehille, sillä voi ottaa kuvan ja laittaa Facebook-viestin, että hoitakaa homma.

Näin kadunmiehen ja -naisen kontrolli pelaa. Facebookissa näkee kuvia täysistä roskakoreista urheilukentällä tai vesilammikosta torilla sekä kallellaan olevista laitureista ja ihmettelyä, etteivät kunnan miehet ole käyneet hoitamassa hommiaan.

Aktiivisten kansalaisten kontrolli toimii näin lähiympäristön pienissä, mutta niin tärkeissä asioissa. Hyvähän se on, että epäkohdat saatetaan tietoon, mutta välillä tuntuu, että on tarkoitus vähän potkaista kunnan suuntaan.

Kontrollin ja epäkohtiin puuttumisen ohella sähköinen viestintä antaa madollisuuden ilmentää osallisuutta monin rakentavin tavoin. Perustetaan ryhmiä, vaihdetaan tietoja ja keskustellaan. Se antaa puhtia ja virikkeitä harrastustoimintaan. Saattaapa lieventää yksinäisyyttäkin.

Luumäki-ryhmässä on viime aikoina vallinnut nostalgiahenki, on ollut runsaasti vanhoja koulukuvia ja kuvia vanhoista rakennuksista. Jo unohduksiin vaipuneen Black Beavers -bändin muistelo musiikkipätkineen on ollut nostalgiaherkkua. Nyt vaan odotellaan yhtyeen Vielä kerran -esiintymistä.

Tiedon kansalainen saa nykyään kuvien kera nopeasti julki. Ilahduttavaa on, että Luumäen Lehti on myös ajassa mukana tässä kansalaisten foorumissa ja välittää siellä tuoreeltaan uutisia, kuten senkin että Vanhanen unohti tulla Risulahden kesäjuhlaan. Tarkemmin sitten luemme asioista ja niiden taustoista paperilehdestä tai digilehdestä, kuka mitenkin haluaa.

Perinteiselle medialle internet on haaste, sinne on mentävä mukaan ja yritettävä löytää keinoja saada tuotteista myös tuloja.

Internet on sumentanut käsitettä sananvapaudesta, luullaan että saa sanoa ja kirjoittaa mitä tahansa. Sananvapauteen kuuluu vastuu ja journalismiin lähdekritiikki.

Internet on maailmanlaajuinen ja samalla läheinen. Siellä on paljon oikeaa tietoa ja paljon roskaa. On valeuutisia ja uutisiksi naamioituja mainoksia. Entistä tärkeämpää netin käyttäjille on taito etsiä oikeaa tietoa, seuloa oikea väärästä.

Painettuun sanaan perinteisesti luottavan on otettava lähdekritiikki tosissaan, ensimmäinen ja tärkein asia on osata erottaa luotettava tietolähde epäluotettavasta.

Kirjoittaja on Kotkaniemi-säätiön puheenjohtaja.