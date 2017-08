Kettunen myy ravintola Amadeuksen

Yrittäjä Timo Kettunen on pannut yrityksensä ravintola Amadeuksen myyntiin.

Hän kertoo keskittyvänsä nyt Savitaipaleen yritykseensä Sahramiin.

– Päätin laittaa Amadeuksen myyntiin, koska töitä minulla on niin paljon. Itse asiassa, tästä on ollut kyselyjä muutama vuodessa jo pitkään.

– Amadeus pärjää kyllä, mutta se vain vaatisi yrittäjän läsnäolo, yli 17 vuotta ravintolaa pitänyt Kettunen sanoo.

Hän omistaa Taavetissa myös koko kiinteistön, jossa ruokakauppa on hänellä vuokralla. Amadeuksen liiketoimintojen ja kaluston myynnin vaihtoehtona on myös vuokraus. Koko kiinteistö sen sijaan ei ole myytävänä.