Kansanedustajien sopeutumiseläke poistettava

NYKYINEN Suomen hallitus keksii kiihtyvällä vauhdilla uusia lakeja heikentämään työttömien, työssäkäyvien ja eläkeläisten elintasoa. Nämä lait eivät koske lakeja säätäviä kansanedustajia. Tämä ei ole moraalisesti oikein, eikä anna hyvää kuvaa hallituksen tai eduskunnan toiminnasta.

Kansanedustajan palkkio kolmen ja puolen päivän viikkotyöstä, lähes viiden kuukauden vuosilomalla on noin 6500 euroa, ministerin 9000—11 000 euroa ja puhemiehen 11 700 euroa kuukaudessa.

Lisäksi kansanedustaja saa verotonta kulukorvausta 986—1809 euroa kuukaudessa, sekä ilmaiset taksi-, juna- ja lentomatkat. Valiokuntien, jaostojen ja ryhmien puheenjohtajille maksetaan 475— 1188 euron lisäpalkkio.

Kansanedustaja saa palkkionsa riippumatta poissaoloista tai työtunneista.

Kansanedustajan eduskunnan ulkopuolella tekemä julkinen toiminta on vapaaehtoista ja puitteet järjestetään usein talkootyöllä. Kansanedustajalla on myös kokopäiväinen avustaja, joka tekee ison osan edustajan työstä.

Lisäksi 15 vuoden kansanedustajatyöstä kertyy täysi eläke, joka voi olla 6000 euroa kuukaudessa.

Kansanedustajatyön loputtua edustajalla on oikeus saada eläkeikään asti 3000—6000 euron sopeutumiseläkettä. Sen piiriin kuuluu 146 henkilöä, nuorin heistä on 35-vuotias.

2011 jälkeen kansanedustajaksi valitulla on kansanedustajatyön jälkeen oikeus 1—3 vuoden noin 1800 euron sopeutumisrahaan ilman työnhakuvelvoitetta. Sitä saa vaikka menisi töihin.

Edellä mainitut kansanedustajien raha-automaatit eivät ole oikeudenmukaisia muita suomalaisia kohtaan, joten kansanedustajien 3000—6000 euron sopeutumiseläke ennen varsinaista eläkeikää pitäisi poista kokonaan.

Osa sopeutumiseläkettä saavista saa myös palkka-, osinko- tai pääomatuloja.

Kansanedustajien 1800 euron sopeutumisrahan ehtojen pitäisi olla samat kuin muillakin työttömillä eli osallistuminen työvoimatoimiston haastatteluihin ja koulutuksiin sekä työhakemusten teko ja työn vastaanottaminen.

Kirjoittaja on pääluottamusmies Mikkelistä.