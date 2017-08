Sähköpostitse tulevat huijausviestit pankkien nimissä jatkuvat. Tällä kertaa huijausviestejä tulee S-Pankin nimissä.

Näissä viesteissä esitetään virheellisesti, että S-pankin pankki-turvallisuusosasto suorittaa päivityksiä kaikkien asiakkaiden tileille ja että päivitys on kriittinen. Viestissä pyydetään klikkaamaan värillistä tekstiä, seuraamaan tulevia ohjeita ja odottaa asiakaspalvelusta tulevaa yhteydenottoa.

S-Pankin Lappeenrannan asiakaspalvelusta varoitetaan vakavasti tekemästä mitään klikkailuja viestipohjaan, sillä se on yksinkertaisesti huijausta. Huijausviestejä on viime aikoina tullut jonkin verran, ja asiakkaat ovat olleet yhteydessä pankin henkilökuntaan. S-pankin ilmoituksen mukaan he eivät koskaan ota yhteyttä asiakkaisiin tällä tavalla sähköpostitse. Tällaiset viestit kehotetaan hävittämään tekemättä niille mitään muuta.